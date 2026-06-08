Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, B33n, Lkr. Konstanz) Hoher Blechschaden bei Unfall auf der B33 zwischen Konstanz und Radolfzell (06.06.2026)

Radolfzell, B33n (ots)

Hoher Blechschaden ist bei einem Unfall am Samstagmorgen auf der Bundesstraße 33 zwischen Konstanz und Radolfzell entstanden. Eine 40-jährige Peugeot-Fahrerin touchierte beim Spurwechsel einen BMW eines 63-Jährigen. Durch den Aufprall abgewiesen prallten beide Wagen in der Folge in die Mittelschutzplanke, ehe sie schließlich auf dem Standstreifen zum Stehen kamen. Alle Insassen blieben unverletzt. An dem BMW entstand durch den Zusammenstoß ein Schaden in Höhe von etwa 20.000 Euro, den am Peugeot entstandenen Schaden schätzte die Polizei auf rund 10.000 Euro und den an der Schutzplanke auf ungefähr 5.000 Euro. Der Peugeot war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

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