Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kreispolizeibehörde Wesel/ Erreichbarkeit der Pressestelle ändert sich/ Hinweis für Presse- und Medienvertretende

Wesel (ots)

Aufgrund von Änderungen in der Telefonanlage der Kreispolizeibehörde Wesel ändert sich auch die Erreichbarkeit der Pressestelle.

Ab dem 11.06.2026 erreichen Presse- und Medienvertretende die Pressestelle unter der Rufnummer 0281-107-1055.

Per Fax ist die Pressestelle ab dem 11.06.2026 unter der Nummer 0281-107-1009 zu erreichen.

/hs

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