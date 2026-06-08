POL-WES: Kreispolizeibehörde Wesel/ Erreichbarkeit der Pressestelle ändert sich/ Hinweis für Presse- und Medienvertretende
Wesel (ots)
Aufgrund von Änderungen in der Telefonanlage der Kreispolizeibehörde Wesel ändert sich auch die Erreichbarkeit der Pressestelle.
Ab dem 11.06.2026 erreichen Presse- und Medienvertretende die Pressestelle unter der Rufnummer 0281-107-1055.
Per Fax ist die Pressestelle ab dem 11.06.2026 unter der Nummer 0281-107-1009 zu erreichen.
/hs
Kontakt für Medienvertreter:
Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw
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