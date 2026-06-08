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Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kreispolizeibehörde Wesel/ Erreichbarkeit der Pressestelle ändert sich/ Hinweis für Presse- und Medienvertretende

Wesel (ots)

Aufgrund von Änderungen in der Telefonanlage der Kreispolizeibehörde Wesel ändert sich auch die Erreichbarkeit der Pressestelle.

Ab dem 11.06.2026 erreichen Presse- und Medienvertretende die Pressestelle unter der Rufnummer 0281-107-1055.

Per Fax ist die Pressestelle ab dem 11.06.2026 unter der Nummer 0281-107-1009 zu erreichen.

/hs

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

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