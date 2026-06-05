Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Zeugensuche nach Zusammenstoß von zwei Radfahrenden

Wesel (ots)

Bei einer Kollision mit einem anderen Fahrradfahrer verletzte sich am 03.06. ein 12- jähriger Radfahrer aus Wesel.

Der 12- Jährige befuhr gegen 13:20 Uhr den Holzweg in Richtung Färberskamp. Ein hinter ihm fahrender junger Mann fuhr im Verlauf des Färberskamp auf ihn auf, so dass der 12- Jährige zu Fall kam. Bei dem Sturz erlitt er leichte Verletzungen.

Der andere Fahrradfahrer entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Der unbekannte Fahrradfahrer wird beschrieben als ca. 18-20 Jahre alt, dunkle Haare, bekleidet mit dunkler kurzer Hose und weißem T-Shirt mit Aufdruck auf der Brust. Er trug einen schwarzen Fahrradhelm.

Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder dem unbekannten Fahrradfahrer machen können, werden gebeten sich telefonisch mit der Polizeiwache Nord unter der Telefonnummer 0281/ 107-0 in Verbindung zu setzen.

EG/Ref. 260603-1421

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