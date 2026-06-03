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Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Rheinberg - Verkehrsunfall mit einer tödlich verletzten Person/ Polizei bittet um Hinweise

Rheinberg (ots)

Am Dienstagabend (02.06.) kam es gegen 23:10 Uhr zu einem Alleinunfall mit einem Pkw auf der Xantener Straße, bei dem eine Person tödliche Verletzungen davon trug.

Ein 59- jähriger Mann aus Duisburg befuhr die Xantener Straße mit seinem dunkelgrauen VW Golf III aus Richtung Alpen kommend in Richtung Rheinberg. Kurz vor dem Kreuzungsbereich Xantener Straße/Zollstraße/Graf-Luitpold-Straße kam er aus bislang unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum.

Der Duisburger erlag trotz eingeleiteter Rettungsmaßnahmen noch vor Ort seinen schweren Verletzungen.

Die Verkehrsunfallaufnahme wurde durch ein hinzugezogenes spezialisiertes Verkehrsunfallaufnahmeteam aus Düsseldorf unterstützt.

Ein hinzugezogener Rettungshubschrauber kam nicht mehr zum Einsatz.

Der Pkw des Duisburgers wurde sichergestellt. Weitere Personen befanden sich nicht im Fahrzeug.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Das Verkehrskommissariat bittet Personen, die den Unfallhergang oder den besagten PKW vor dem Unfall beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 02842-9340 bei der Polizeiwache West in Kamp-Lintfort zu melden.

cd/ Ref.: 260602-2310

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

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