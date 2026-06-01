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Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Voerde/ Dinslaken - Fahrradcodierungen der Polizei

Voerde/ Dinslaken (ots)

Der Bezirksdienst der Polizeiwache Ost in Dinslaken bietet Fahrradcodieraktionen an:

Die Beamten erwarten Sie am

17. Juni 2026, von 16-19 Uhr, im Rahmen des Feierabendmarktes auf dem Rathausplatz in Voerde,

und am

10. Juli 2026, von 10-12 Uhr, im Rahmen des Wochenmarktes auf dem Altmarkt in Dinslaken.

Die Codierungen sind kostenlos.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Um Wartezeiten zu vermeiden bitten die Bezirksdienstbeamten darum, einen Personalausweis und einen Kaufbeleg bzw. Eigentumsnachweis für das Fahrrad mitzubringen.

/EG

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

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