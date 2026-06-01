Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - 20-jähriger Autofahrer entzieht sich einer Verkehrskontrolle

Fahrt endet an einer Verkehrsinsel

Moers (ots)

Ein 20-jähriger Mann aus Moers hat sich heute Morgen gegen 02:00 Uhr einer allgemeinen Verkehrskontrolle entzogen. Die Fahrt endete an einer Verkehrsinsel auf der Asberger Straße.

Eine Streifenwagenbesatzung beabsichtigte zu diesem Zeitpunkt an der Auguststraße einen Pkw-Fahrer im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle anzuhalten und zu überprüfen.

Nachdem der Fahrer die eindeutigen Anhaltesignale der Polizeibeamten bemerkt hatte, versuchte er, sich durch überhöhte Geschwindigkeit der Kontrolle zu entziehen.

Die Fahrt führte über die Essenberger Straße, Xantener Straße und Homberger Straße. Auf der Asberger Straße geriet er mit dem Auto ins Schleudern. Die Fahrt endete dort an einer Verkehrsinsel.

Unfallbedingt entstanden am Auto, an der Verkehrsinsel und an einem Verkehrszeichen erhebliche Sachschäden. Der Flüchtige blieb unverletzt.

Der 20-Jährige verfügte nicht über eine gültige Fahrerlaubnis und stand nach einem ersten Test unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Die Eigentumsverhältnisse an dem Auto, das der 20-Jährige fuhr, sind derzeit noch ungeklärt.

Ein Arzt entnahm dem Mann auf der Polizeiwache Süd in Moers eine Blutprobe. Die Polizei stellte das Fahrzeug sicher. Die Ermittlungen dauern an.

BH/

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