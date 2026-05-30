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Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hamminkeln - Drei Verletzte nach Verkehrsunfall

Hamminkeln (ots)

Am 30.05.2026 kam es in Hamminkeln um 15:05 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen schwer und eine Person leicht verletzt wurde.

Ein 29-jähriger Mann aus Witten befuhr mit seinem PKW die Isselburger Straße aus Richtung Bocholt kommend (B473) und beabsichtigte an der Kreuzung Brüner Straße (L480) nach links in Fahrtrichtung Brünen abzubiegen. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden PKW einer 23-jährigen Frau aus Wesel, die die B473 in Fahrtrichtung Bocholt befuhr. Die 23-Jährige und ihre 54-jährige Beifahrerin wurden durch den Unfall schwer verletzt. Sie wurden mit Rettungswagen zu einem örtlichen Krankenhaus verbracht. Der 29-Jährige wurde leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Beide PKW wurden durch Abschleppdienste abgeschleppt. Die B473 musste zwischen der Ringenberger Straße und der Brüner Straße für die Unfallaufnahme für etwa anderthalb Stunden komplett gesperrt werden. Der Verkehr wurde umgeleitet.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Leitstelle
Telefon: 0281 / 107-1122
Fax: 0281 / 107-1130
E-Mail: poststelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

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