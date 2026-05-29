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Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Zeugensuche nach Diebstahl von Kupferrohren

Dinslaken (ots)

Am Donnerstagmorgen (28.05.) entwendete ein bislang unbekannter Täter gegen 04:55 Uhr Kupferrohre von einem leerstehenden Einfamilienhaus an der Konrad-Adenauer-Straße.

Der 31- jährige Hauseigentümer bemerkte den Diebstahl durch Aufzeichnungen seiner Überwachungskamera.

Hierauf ist ein unbekannter Mann mit schwarzen Schuhen, hellblauer Jeans, schwarzer Jacke sowie dunkler Basecap zu erkennen.

Der Mann entwendete neben sechs Meter Kupferfallrohr auch eine Überwachungskamera der Firma Eufy.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, die Hinweise zu dem unbekannten Mann oder verdächtigen Fahrzeugen geben können.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiwache Ost in Dinslaken unter der Telefonnummer 02064-622 0 entgegen.

Ref. 260528-1004

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

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