Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: POL-WES: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Duisburg und Kreispolizeibehörde Wesel: Dinslaken - Zweiter Nachtrag zum Verkehrsunfall mit zwei schwerstverletzten Kindern

Dinslaken (ots)

Heute Morgen (27.05.) gegen 07:45 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Hagenstraße in dessen Folge ein 12- jähriger Junge im Krankenhaus verstorben ist, wir berichteten:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65858/6282498 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65858/6283039

Wie soeben bekannt wurde ist auch der zweite schwerstverletzte 12- Jährige im Krankenhaus verstorben.

/EG

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