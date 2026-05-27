POL-WES: POL-WES: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Duisburg und Kreispolizeibehörde Wesel: Dinslaken - Zweiter Nachtrag zum Verkehrsunfall mit zwei schwerstverletzten Kindern
Dinslaken (ots)
Heute Morgen (27.05.) gegen 07:45 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Hagenstraße in dessen Folge ein 12- jähriger Junge im Krankenhaus verstorben ist, wir berichteten:
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65858/6282498 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65858/6283039
Wie soeben bekannt wurde ist auch der zweite schwerstverletzte 12- Jährige im Krankenhaus verstorben.
/EG
Kontakt für Medienvertreter:
Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell