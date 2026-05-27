Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Zwei Kinder bei Unfall schwerstverletzt

Dinslaken (ots)

Bei einem Verkehrsunfall sind heute Morgen gegen 07:45 Uhr an der Hagenstraße/Feldstraße zwei Kinder teilweise schwerverletzt worden.

Eine Frau war mit ihrem Auto auf der Hagenstraße unterwegs. Sie kam aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit drei Kindern, die auf Fahrrädern unterwegs waren.

Zwei Kinder wurden bei dem Unfall schwerstverletzt, ein Kind erlitt leichte Verletzungen.

Rettungskräfte brachten die Kinder in umliegende Krankenhäuser.

Die Autofahrerin ist mit leichten Verletzungen ebenfalls in ein Krankenhaus gekommen.

Die Unfallstelle ist weiträumig gesperrt.

Stand: 08:50 Uhr

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