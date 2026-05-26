Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Polizei sucht Zeugen nach Unfall mit zwei 13-Jährigen

Moers (ots)

Das Verkehrskommissariat sucht Hinweise zu einem Autofahrer, der am 22.05.26 vom Unfallort geflüchtet ist.

An diesem Tag gegen 19:20 Uhr befuhren zwei 13-jährige Kinder aus Krefeld mit ihren Tretrollern die Gartenstraße in Fahrtrichtung Filder Straße.

Ein Auto war zeitgleich auf der Filder Straße unterwegs und bog nach links in die Gartenstraße ab. Hierbei geriet der Autofahrer mit seinem Pkw in den Gegenverkehr, sodass einer der beiden 13-Jährigen nach rechts auswich, um einen Zusammenstoß mit dem Wagen zu vermeiden.

Beim Ausweichen kam es zum Zusammenstoß beider 13-Jährigen, wodurch sie stürzten und sich leicht verletzten. Der Pkw entfernte sich von der Unfallörtlichkeit.

Bei dem Wagen soll es sich um einen weißen / silberfarbenen Smart gehandelt haben. Der Fahrzeugführer war ein Mann, ca. 50-55 Jahre alt, er hat eine kräftige Statur und eine Glatze.

Zeugen, die den Unfall sowie Pkw beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizeiwache Süd in Moers zu melden, Tel.: 02841 / 171-0.

BH/260522-1920

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