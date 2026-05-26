Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Exhibitionist im Dinslakener Innenstadtbereich

Dinslaken (ots)

Am Montag, den 25.05.2026, gegen 16:25 Uhr zeigte sich eine männliche Person einer Frau an der Heinrich-Nottebaum-Straße in schamverletzender Weise. Als sich weitere Passanten näherten entfernte der Mann sich von der Örtlichkeit.

Gegen 17:40 Uhr fiel die gleiche Person auf der Schloßstraße erneut durch schamverletztendes Verhalten auf.

Im Zuge der Fahndung konnte die Person durch die eingesetzten Polizeikräfte angetroffen werden.

Zur Durchführung weiterer polizeilicher Maßnahmen brachten die Polizeibeamten den 35-jährigen Deutschen zur Polizeiwache Ost in Dinslaken.

EG

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell