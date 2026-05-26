Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hamminkeln - 85-jährige Radfahrerin nach Zusammenstoß mit Traktor schwer verletzt

Hamminkeln (ots)

Bei einem Verkehrsunfall ist am Samstag gegen 16:30 Uhr eine 85-jährige Radfahrerin auf der Straße "Telgerhuck" schwer verletzt worden.

Ein 43-jähriger Mann aus Hamminkeln fuhr mit einem Traktor auf der Straße "Telgerhuck" in Fahrtrichtung Hamminkelner Straße.

In einem Kurvenbereich kam es zum Zusammenstoß mit einer 85-jährigen Frau aus Hamminkeln. Die Frau war mit einem dreirädrigen Pedelec auf der Straße "Telgerhuk" in entgegengesetzter Richtung unterwegs.

Durch den Zusammenstoß verletzte sich die 85-Jährige schwer. Ein Rettungshubschrauber flog die Frau zu einer Unfallklinik nach Duisburg.

Die Polizei stellte die beiden am Unfall beteiligten Fahrzeuge sicher. Bei der Unfallaufnahme unterstützte ein spezielles Unfallaufnahmeteam der Polizei aus dem Kreis Steinfurt.

Für die 85-Jährige besteht nach ersten Ermittlungen im Krankenhaus keine Lebensgefahr.

BH/

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