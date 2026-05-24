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Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Unfall mit zwei Schwerverletzten

Wesel (ots)

Am Samstag den 23.05.2026 kam es gegen 14:25 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem zwei Menschen schwer verletzt wurden.

Ein 60-jähriger Mann aus Wesel befuhr mit seinem PKW die Schermbecker Landstraße (B58) aus Wesel kommend in Fahrtrichtung Drevenack. In Höhe der Einmündung Am Klosskamp hatte sich aufgrund eines abbiegenden Fahrzeugs ein Rückstau gebildet. Der 60-Jährige erkannte die Situation nicht rechtzeitig und fuhr auf den vor ihm fahrenden PKW eines 79-jährigen Mannes aus Hünxe auf. Nach der ersten Kollision geriet der PKW des 60-jährigen dann nach links in den Gegenverkehr. Dort kam es mit dem PKW eines 63-jährigen Mannes aus Hünxe, der in Fahrtrichtung Wesel unterwegs war, zu einem weiteren Zusammenstoß. Der 63-Jährige wurde durch den Frontalzusammenstoß schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber einer Duisburger Unfallklinik zugeführt. Der 60-jährige wurde ebenfalls schwer verletzt und mit einem Rettungswagen zu einem Weseler Krankenhaus verbracht. Der 79-Jährige blieb unverletzt. Die erheblich beschädigten Fahrzeugen wurden abgeschleppt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die B58 zwischen den Kreuzungen mit der Rudolf-Diesel-Straße und Am Schornacker für etwa zweieinhalb Stunden komplett gesperrt

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Leitstelle
Telefon: 0281 / 107-1122
Fax: 0281 / 107-1130
E-Mail: poststelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

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