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Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kamp-Lintfort - Bewohnerin überrascht Einbrecher - Zeugen gesucht

Kamp-Lintfort (ots)

Am Donnerstag, den 21.05.2026, gelangte gegen 12:00 Uhr eine unbekannte Person durch Aufhebeln der Hauseingangstür in ein Reihenhaus auf der Marienstraße in Kamp-Lintfort.

Zu diesem Zeitpunkt befand sich die 74-jährige Bewohnerin in der oberen Etage des Hauses. Als sie in das Erdgeschoss hinunterging, traf sie dort auf den unbekannten Täter. Dieser ergriff daraufhin sofort die Flucht und verließ das Haus in unbekannte Richtung.

Bekleidet war der Täter mit einer dunklen Kappe sowie dunkler Oberbekleidung.

Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet Zeugen, die in dem Bereich der Marienstraße und der umliegenden Straßen verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich telefonisch mit der Polizeiwache West in Kamp-Lintfort unter der Telefonnummer 02842/934-0 in Verbindung zu setzen.

SW/Ref.: 260521-1304

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

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