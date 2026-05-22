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Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hamminkeln - Brand in Umspannwerk

Hamminkeln (ots)

Am heutigen Tag kam es gegen 12:30 Uhr zu einem Brand in einem Umspannwerk auf dem Rissenweg in Hamminkeln-Dingden.

Die alarmierte Feuerwehr löschte einen brennenden Trafo auf dem Gelände des Umspannwerks.

Für den Zeitraum der Löscharbeiten kam es zu kurzzeitigen Straßensperrungen durch die Polizei. Der örtliche Stromversorger war ebenfalls vor Ort eingesetzt.

Bei dem Brand sind keine Personen verletzt worden.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern aktuell an.

EG/Ref. 260522-1413

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

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