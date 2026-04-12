Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Nordhorn (ots)

Im Zeitraum von Samstag, den 04.04.2026, 21:00 Uhr, bis Freitag, den 10.04.2026, 15:50 Uhr, kam es in der Lingener Straße in Nordhorn zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine Fahrzeughalterin stellte ihren weißen BMW am Fahrbahnrand in Höhe einer Pizzeria in Fahrtrichtung Innenstadt ab. In dem genannten Zeitraum wurde das Fahrzeug durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Nach bisherigen Erkenntnissen touchierte der Verursacher den abgestellten Pkw vermutlich beim Ein- oder Ausparken. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der entstandene Sachschaden wird auf unter 1.000 Euro geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizei in Nordhorn unter der Telefonnummer 05921/3090 entgegen.

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