Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Zwei Leichtverletzte nach Auffahrunfall

Lingen (ots)

Am Samstagnachmittag kam es um 14:50 Uhr in der Gleesener Straße in Lingen zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhren ein 54-jähriger Motorradfahrer mit seinem 12-jährigen Sozius sowie ein 62-jähriger Fahrer eines Wohnmobils mit seiner 59-jährigen Beifahrerin in genannter Reihenfolge die Gleesener Straße in Fahrtrichtung Bramscher Straße. Im Kurvenbereich musste der Motorradfahrer aufgrund eines entgegenkommenden Traktors, geführt von einem 33-jährigen Fahrer, stark abbremsen. Der nachfolgende Wohnmobilfahrer erkannte die Situation offenbar zu spät und fuhr auf das Motorrad auf. Durch den Zusammenstoß wurden der Motorradfahrer sowie sein 12-jähriger Mitfahrer leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt.

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