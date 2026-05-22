Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Voerde - Zwei Unbekannte rauben auf dem Friedhof Goldkette einer 72-Jährigen

Polizei sucht Zeugen

Voerde (ots)

Zwei unbekannte Männer haben am 21.05.26 gegen 18:00 Uhr auf dem Waldfriedhof an der Hindenburgstraße einer Frau eine Goldkette geraubt.

Die beiden Männer sprachen die 72-jährige Frau an, ob sie Hilfe brauche, da sie eine Gießkanne in der Hand hatte. Sie habe dies verneint und ging zu dem Grab ihres Mannes.

Als sie sich über das Grab gebeugt hatte, wurde sie von hinten in den "Schwitzkasten" genommen. Danach habe einer der Männer ihr die Halskette vom Hals gerissen und von ihr abgelassen. Wohin die beiden Männer gegangen seien, wisse sie nicht. Die Frau verletzte sich dabei nicht.

Die beiden Männer können folgendermaßen beschrieben werden:

1. Mann: ca. 165cm, dunkler Hautton, dunkle Bekleidung, sprach gebrochen Deutsch.

2. Mann: ca. 175 cm groß, dunkler Hautton, blaues Shirt, auch er sprach gebrochen Deutsch.

Hinweise bitte an die Polizeiwache Ost in Dinslaken unter, Tel.: 02064 / 622-0.

BH/ 260521-1937

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