Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Neukirchen-Vluyn - Zeugensuche nach Steinwurf von Autobahnbrücke

Neukirchen-Vluyn (ots)

Am 20.05.2026 kam es gegen 20:00 Uhr auf der Bundesautobahn (BAB) 40, in Höhe Neukirchen-Vluyn, zu einem Steinwurf von der dortigen Brücke. Dabei handelt es sich postalisch um den Terniepenweg.

Die 25- jährige Lkw-Fahrerin befuhr die BAB 40 in Fahrtrichtung Moers. Bevor sie die Brücke passierte, konnte sie zwei Personen darauf feststellen. Eine männliche Person habe ihr gewunken, eine weibliche Person habe wiederum einen Stein auf ihren Lkw geworfen.

Der Stein beschädigte den Lkw beim Einschlag oberhalb der Windschutzscheibe.

Die Personen können beschrieben werden als männlich, kurze dunkle Haare und weiblich, lange blonde Haaren.

Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen oder den Personen auf der Brücke geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiwache Süd in Moers unter der Telefonnummer 02841/171-0 zu melden.

EG/Ref. 260520-2136

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