Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kamp-Lintfort- Alarmauslösung "Wasserspiel" Zechenpark

Kamp-Lintfort (ots)

Am heutigen Tag, Sonntag 24.05.2026, kam es gegen 14:30 Uhr zu einer Alarmauslösung an einer Wasseraufbereitungsanlage eines Wasserspiels im Bereich Kamp-Lintfort, Zechenparkgelände. Hinweisgeber war der verantwortliche Träger der Stadt Kamp-Lintfort bei der Rettungsleitstelle Wesel. Die alarmierte Feuerwehr Kamp-Lintfort erschien mit starken Kräften vor Ort. Durch die Polizei wurde das Gelände vorsorglich rund um das Wasserspiel geräumt. Nach ersten unauffälligen Messungen außerhalb der Anlage konnte im Inneren eine Leckage festgestellt werden, welche einen minimalen Gasaustritt unterhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerte verursachte. Die Leckage konnte umgehend durch einen verantwortlichen Techniker geschlossen/ repariert werden. Nach Angaben der Einsatzleitung der Feuerwehr Kamp-Lintfort bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für die Bevölkerung und/oder die Einsatzkräfte. Der Einsatz konnte gegen 16 Uhr beendet werden.

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