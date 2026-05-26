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Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Zeugensuche nach Einbruch in Restaurant

Moers (ots)

Am frühen Samstagmorgen (23.05.) brach eine unbekannte Person gegen 05:20 Uhr in eine Filiale einer Restaurantkette auf der Homberger Straße ein.

Durch den Hauseingang eines Nebengebäudes begab sich der Täter zunächst in den Hinterhof des Restaurants. Dort drang er durch ein Fenster in die Räumlichkeiten des Restaurants ein. Im Inneren begab er sich in den Bereich der Verkaufstheke und entwendete dort Bargeld. Anschließend entfernte sich der Täter wieder durch das geöffnete Fenster zum Hinterhof.

Er war bekleidet mit schwarzer Kapuzenjacke, weißem T-Shirt, heller Hose und dunklen Schuhen.

Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet Zeugen, die in dem Bereich verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich telefonisch mit der Polizeiwache Süd in Moers unter der Telefonnummer 02841/ 171-0 in Verbindung zu setzen.

EG/Ref. 260523-1130

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

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