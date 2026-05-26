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Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Gestürzter Motorradfahrer entfernt sich von Unfallstelle

Moers (ots)

In der Nacht zu Samstag (23.05.) hörte ein Zeuge auf der Krefelder Straße in Kapellen in Fahrtrichtung Krefeld gegen 00:05 Uhr wie ein Fahrzeug beschleunigte.

Anschließend habe der 63- jährige Zeuge Rutschgeräusche auf der Fahrbahn vernommen. Er begab sich zu der Örtlichkeit um zu nachzuschauen, ob dort etwas passiert ist.

Der Zeuge und seine Ehefrau konnten dort ein im Feld liegendes Motorrad und einen derzeit unbekannten Mann antreffen. Dieser habe angegeben, dass alles in Ordnung sei. Daraufhin entfernte sich der Motorradfahrer fußläufig von der Unfallstelle.

Laut der Zeugen habe der Mann leichte Verletzungen aufgewiesen.

Das Motorrad wurde von einem Abschleppunternehmen abtransportiert.

Das Verkehrskommissariat in Kamp-Lintfort ermittelt und bittet Zeugen sowie den Motorradfahrer sich telefonisch mit der Polizeiwache Süd in Moers unter der Telefonnummer Tel.: 02841 / 171-0 in Verbindung zu setzen.

EG/Ref. 260523-0030

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

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