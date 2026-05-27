Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Polizei sucht Zeugen nach gefährlicher Körperverletzung

Moers (ots)

Die Polizei sucht Hinweise und Zeugen nach einer gefährlichen Körperverletzung.

Ein 57-jähriger Mann aus Moers ist am Pfingstmontag zwischen 17:00 Uhr und 18:10 Uhr an der Zwickauer Straße von einer unbekannten Person getreten und geschlagen worden.

Der Mann erlitt dabei schwere Verletzungen, die im Krankenhaus behandelt werden mussten. Zeugen hatten den Mann zwischen zwei Autos in der Nähe eines Geldinstituts gefunden und den Rettungsdienst alarmiert.

Der Mann kann sich nicht mehr daran erinnern, ob und wie lange er bewusstlos war. Er habe das Geldinstitut verlassen, sei angesprochen worden und danach habe er keine Erinnerungen mehr.

Hinweise bitte an die Polizeiwache Süd in Moers unter, Tel.: 02841 / 171-0.

BH/260525-1916

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