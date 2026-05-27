Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Polizei sucht unbekannten Mann am Tenderingssee

Dinslaken (ots)

Die Polizei hat gestern Abend gegen 20:30 Uhr nach einem Mann im Tenderingssee gesucht.

Ein Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma war mit einem Motorboot auf dem See unterwegs, um Gewässer und Schwimmer zu kontrollieren. Dabei fiel ihm ein Mann auf, der sich in einer Bucht außerhalb des Strandbades den ganzen Tag aufgehalten hat.

Er hatte Proviant, Handtücher und eine Decke dabei. Gegen 18:00 Uhr hat der Mitarbeiter der Sicherheitsfirma den Mann zuletzt gesehen. Seine persönlichen Sachen lagen aber weiter in der Bucht des Tenderingssees.

Ein unbekanntes Pärchen in einer Nachbarbucht soll den Mann zuletzt zwischen 18:00 Uhr und 18:30 Uhr im Wasser schwimmend gesehen haben. Bei Eintreffen der Polizei waren diese Personen nicht mehr da.

Polizei, Feuerwehr, Rettungstaucher, Spürhunde (ISAR) und ein Leichenspürhund haben bis 23:20 Uhr nach dem Mann gesucht, aber es konnte keine Person gefunden werden.

In seinen persönlichen Gegenständen im Uferbereich gab es auch keine Hinweise auf die Identität der Person. Der Mann soll 40 bis 50 Jahre alt sein, lichtes Haar und einen Bauch haben. Er trug eine rote Badehose.

Der Polizei liegt bislang keine Vermisstenanzeige in diesem Fall vor.

Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Die Polizei sucht Zeugen, unter anderem das Pärchen aus der Bucht, welches den Mann nach jetzigem Stand zuletzt gesehen hat.

Hinweise bitte an die Polizeiwache Ost in Dinslaken unter, Tel.: 02064 / 622-0.

BH/ 260526-2329

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