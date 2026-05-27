PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Wesel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Polizei sucht unbekannten Mann am Tenderingssee

Dinslaken (ots)

Die Polizei hat gestern Abend gegen 20:30 Uhr nach einem Mann im Tenderingssee gesucht.

Ein Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma war mit einem Motorboot auf dem See unterwegs, um Gewässer und Schwimmer zu kontrollieren. Dabei fiel ihm ein Mann auf, der sich in einer Bucht außerhalb des Strandbades den ganzen Tag aufgehalten hat.

Er hatte Proviant, Handtücher und eine Decke dabei. Gegen 18:00 Uhr hat der Mitarbeiter der Sicherheitsfirma den Mann zuletzt gesehen. Seine persönlichen Sachen lagen aber weiter in der Bucht des Tenderingssees.

Ein unbekanntes Pärchen in einer Nachbarbucht soll den Mann zuletzt zwischen 18:00 Uhr und 18:30 Uhr im Wasser schwimmend gesehen haben. Bei Eintreffen der Polizei waren diese Personen nicht mehr da.

Polizei, Feuerwehr, Rettungstaucher, Spürhunde (ISAR) und ein Leichenspürhund haben bis 23:20 Uhr nach dem Mann gesucht, aber es konnte keine Person gefunden werden.

In seinen persönlichen Gegenständen im Uferbereich gab es auch keine Hinweise auf die Identität der Person. Der Mann soll 40 bis 50 Jahre alt sein, lichtes Haar und einen Bauch haben. Er trug eine rote Badehose.

Der Polizei liegt bislang keine Vermisstenanzeige in diesem Fall vor.

Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Die Polizei sucht Zeugen, unter anderem das Pärchen aus der Bucht, welches den Mann nach jetzigem Stand zuletzt gesehen hat.

Hinweise bitte an die Polizeiwache Ost in Dinslaken unter, Tel.: 02064 / 622-0.

BH/ 260526-2329

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Wesel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Wesel
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Wesel
Alle Meldungen Alle
  • 27.05.2026 – 08:57

    POL-WES: Dinslaken - Zwei Kinder bei Unfall schwerstverletzt

    Dinslaken (ots) - Bei einem Verkehrsunfall sind heute Morgen gegen 07:45 Uhr an der Hagenstraße/Feldstraße zwei Kinder teilweise schwerverletzt worden. Eine Frau war mit ihrem Auto auf der Hagenstraße unterwegs. Sie kam aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit drei Kindern, die auf Fahrrädern unterwegs waren. Zwei Kinder wurden bei dem Unfall schwerstverletzt, ein Kind erlitt ...

    mehr
  • 26.05.2026 – 12:56

    POL-WES: Dinslaken-Bruch/Duisburg-Vierlinden: Ermittlungen nach Schwimmbad-Vorfällen

    Dinslaken (ots) - Die Kriminalpolizei Duisburg hat die Ermittlungen in zwei Fällen wegen sexueller Belästigungen in Schwimmbädern zum Nachteil von Minderjährigen aufgenommen. Die Fälle im Detail: Ein 37-Jähriger soll am Samstagabend (23. Mai, 18 Uhr) zwei Minderjährige in einem Schwimmbad an der Straße Am ...

    mehr
  • 26.05.2026 – 12:16

    POL-WES: Moers - Gestürzter Motorradfahrer entfernt sich von Unfallstelle

    Moers (ots) - In der Nacht zu Samstag (23.05.) hörte ein Zeuge auf der Krefelder Straße in Kapellen in Fahrtrichtung Krefeld gegen 00:05 Uhr wie ein Fahrzeug beschleunigte. Anschließend habe der 63- jährige Zeuge Rutschgeräusche auf der Fahrbahn vernommen. Er begab sich zu der Örtlichkeit um zu nachzuschauen, ob dort etwas passiert ist. Der Zeuge und seine ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren