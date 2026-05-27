Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Duisburg und Kreispolizeibehörde Wesel: Dinslaken - Nachtrag zum Verkehrsunfall mit zwei schwerstverletzten Kindern

Dinslaken (ots)

Heute Morgen (27.05.) gegen 07:45 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Hagenstraße bei dem zwei Kinder schwer verletzt wurden, wir berichteten:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65858/6282498

Eine 47- jährige Dinslakenerin befuhr mit ihrem Pkw die Hagenstraße aus Richtung Goethestraße kommend in Fahrtrichtung Helenenstraße. Im Verlauf der Hagenstraße kam die Pkw-Fahrerin aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit drei entgegenkommenden fahrradfahrenden Kindern und anschließend mit drei geparkten Pkw.

Von den drei jeweils 12- jährigen Fahrradfahrern, die alle aus Duisburg kommen, erlitten zwei Kinder bei dem Zusammenstoß lebensgefährliche Verletzungen. Das dritte Kind wurde leicht verletzt. Die Pkw-Fahrerin wurde bei dem Unfall schwer verletzt und verblieb stationär im Krankenhaus.

Rettungswagen brachten die Verletzten in umliegende Krankenhäuser. Ein hinzugezogener Rettungshubschrauber befand sich im Anflug, kam aber nicht zum Einsatz.

Ein spezialisiertes Unfallaufnahmeteam aus Essen unterstütze die Unfallaufnahme.

Opferbetreuer und Notfallseelsorger waren ebenfalls im Einsatz.

Eines der Kinder erlag im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen.

Für den Zeitraum der Unfallaufnahme sperrte die Polizei die umliegenden Straßen.

Die an dem Unfall beteiligten Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

/EG

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