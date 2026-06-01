Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Zeugensuche nach Verkehrsunfallflucht durch unbekannten Fahrradfahrer nach Kollision mit Kind

Dinslaken (ots)

Am Samstagabend (30.05.) gegen 21:30 Uhr ereignete sich auf der Hünxer Straße in Höhe der Schlepperstraße ein Verkehrsunfall unter Beteiligung eines unbekannten Fahrradfahrers und einem vierjährigen Kind. Das Kind erlitt durch einen Zusammenstoß mit dem Radfahrer leichte Verletzungen.

Das vierjährige Kind lief zum Unfallzeitpunkt gemeinsam mit einem 18 jährigen Mann aus Dinslaken auf dem geteilten Geh- und Radweg der Hünxer Straße als ihnen der unbekannte Fahrradfahrer in Fahrtrichtung Dinslaken fahrend entgegen kam. Auf Höhe der Hausnummer 433 beabsichtigte der Radfahrer links an dem Jungen und dem 18- Jährigen vorbeizufahren. Hierbei streifte er das Kind im Bereich des linken Fußes und verletzte es leicht.

Obwohl der 18- Jährige dem Radfahrer noch hinterher rief, setzte der unbekannte Fahrradfahrer seine Fahrt in Fahrtrichtung Dinslaken ohne anzuhalten fort.

Der unbekannte Radfahrer wird wie folgt beschrieben: Männlich, ca. 45-50 Jahre alt, Schwarze Kappe, Herrenfahrrad.

Das ermittelnde Verkehrskommissariat sucht Zeugen, die Hinweise zu dem unbekannten Fahrradfahrer geben können.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiwache Ost in Dinslaken unter der Telefonnummer 02064-622 0 entgegen.

/cd Ref. 260530-2325

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