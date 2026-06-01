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Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Schmuck von Seniorin geraubt - Polizei sucht Zeugen

Moers (ots)

Am Samstagmittag, den 30.05.2026, kam es gegen 13:00 Uhr auf der Rheinstraße zu einem Raub auf eine 91- jährige Frau.

Die Moerserin befand sich als Fußgängerin mit ihrem Rollator im Bereich der Einmündung Rheinstraße/ Rosenstraße.

Drei unbekannte Personen traten der 91- Jährigen dort entgegen. Eine Frau aus der Gruppe sprach die Moerserin an. Kurz darauf riss eine männliche Person der 91- Jährigen die Kette vom Hals und ein Armband vom Handgelenk. Anschließend flüchteten die drei Unbekannten in Richtung Nieper Straße/ Bahnhofstraße.

Die Frau blieb bei der Tat unverletzt.

Alle drei Personen hatten einen dunklen Hauttyp. Die weibliche Person war ca. 40- 45 Jahre alt, ca. 170 cm groß, hatte dunkle schulterlange Haare, war dunkel gekleidet und sprach gebrochenes Deutsch. Die männliche Person war ca. 40- 45 Jahre alt, war ca. 170 cm groß, hatte dunkle kurze Haare und war dunkel gekleidet. Die dritte Person war ebenfalls männlich, ca. 13- 16 Jahre alt, hatte dunkle kurze Haare und war dunkel gekleidet.

Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich telefonisch mit der Polizeiwache Süd in Moers unter der Telefonnummer 02841/ 171-0 in Verbindung zu setzen.

EG/Ref. 260530-1557

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

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