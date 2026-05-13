POL-PDLU: Fahrzeuge ohne Versicherungsschutz
Ludwigshafen-Oggersheim (ots)
Am Dienstag, den 12.05.2026, kontrollierten Polizeikräfte der Polizeiwache Oggersheim einen E-Scooter ohne gültiges Versicherungskennzeichen. Zudem nutzte der Fahrer ordnungswidrig sein Mobiltelefon während der Fahrt. Eine weitere Verkehrskontrolle eines sogenannten S-Pedelecs ergab, dass dieses ebenfalls nicht über das notwendige Versicherungskennzeichen verfügte und der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Gegen beide Fahrer wurden Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet. Der Fahrradfahrer muss sich zudem wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten.
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