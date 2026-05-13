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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Kontrollstelle

Frankenthal (ots)

Am 12.05.2026, in der Zeit von 23.00 bis 24.00 Uhr, führten Kräfte hiesiger Inspektion am Jahnplatz eine Verkehrskontrolle durch. Im Rahmen der Kontrolle wurden insgesamt etwa 20 Fahrzeuge kontrolliert. Hierbei wurden zwei Verstöße gegen die Gurtpflicht, ein Verstoß wegen Beleuchtungsmängeln, ein Verstoß wegen fehlendem Warndreieck und einmal wegen nicht mitgeführtem Fahrzeugschein festgestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Frankenthal (Pfalz)
Stefan Heißler

Telefon: 06233 313-3202 (oder -0)
E-Mail: pifrankenthal.presse@polizei.rlp.de
http://s.rlp.de/POLPDLU

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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