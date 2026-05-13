POL-PDLU: Frankenthal - Kontrollstelle
Frankenthal (ots)
Am 12.05.2026, in der Zeit von 23.00 bis 24.00 Uhr, führten Kräfte hiesiger Inspektion am Jahnplatz eine Verkehrskontrolle durch. Im Rahmen der Kontrolle wurden insgesamt etwa 20 Fahrzeuge kontrolliert. Hierbei wurden zwei Verstöße gegen die Gurtpflicht, ein Verstoß wegen Beleuchtungsmängeln, ein Verstoß wegen fehlendem Warndreieck und einmal wegen nicht mitgeführtem Fahrzeugschein festgestellt.
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