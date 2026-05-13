Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Heßheim - Diebstahl aus Gartenhäusern

Heßheim (ots)

In der Nacht vom 11.05.2026 auf den 12.05.2026 kam es im Bereich der Gerolsheimer Straße zu bislang vier bekannten Taten, wobei bislang unbekannte Täter vom Feld her über die jeweiligen Zäune auf das Grundstück der vier Geschädigten gelangten und Gartenhäuser bzw. in einem Fall eine Garage aufbrachen. In zwei Fällen wurde nichts entwendet, in einem Fall ein E-Bike und in einem weiteren Fall zwei Motorsägen.

Zeugenhinweise hinsichtlich der bislang unbekannten Täter nimmt die Polizeiinspektion Frankenthal telefonisch unter der Telefonnummer 06233/313-0 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

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