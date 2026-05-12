POL-PDLU: Überholmanöver mit Folgen

Ludwigshafen - Maudach (ots) - Was wäre die Polizei ohne die Bürgerinnen und Bürger? Rund neun von zehn Straftaten werden erst durch Hinweise aus der Bevölkerung bekannt. Damit leisten die Menschen vor Ort einen entscheidenden Beitrag zur Aufklärung und Bekämpfung von Kriminalität. Ein offener Austausch zwischen Polizei und Bevölkerung ist daher unverzichtbar, ...

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