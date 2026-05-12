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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Überholmanöver mit Folgen

Schifferstadt (ots)

Einer Zivilstreife der Polizeiinspektion Schifferstadt fiel am 12.05.2026, gegen 04:45 Uhr ein VW Golf mit überhöhter Geschwindigkeit auf. Dieser setzte im Kreisverkehr der Bahnhofstraße zur Waldseer Straße zu einem Überholmanöver an und überholte das Zivilfahrzeug. Der 22-jährige Fahrer wurde umgehend einer Verkehrskontrolle unterzogen und auf sein Verkehrsverhalten angesprochen. Es wurde eine Ordnungswidrigkeitenanzeige angefertigt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235 / 495-4209 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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