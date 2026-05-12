POL-PDLU: Überholmanöver mit Folgen
Schifferstadt (ots)
Einer Zivilstreife der Polizeiinspektion Schifferstadt fiel am 12.05.2026, gegen 04:45 Uhr ein VW Golf mit überhöhter Geschwindigkeit auf. Dieser setzte im Kreisverkehr der Bahnhofstraße zur Waldseer Straße zu einem Überholmanöver an und überholte das Zivilfahrzeug. Der 22-jährige Fahrer wurde umgehend einer Verkehrskontrolle unterzogen und auf sein Verkehrsverhalten angesprochen. Es wurde eine Ordnungswidrigkeitenanzeige angefertigt.
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