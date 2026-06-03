POL-WES: Moers - Zeugensuche nach flüchtem E-Scooter Fahrer
Moers (ots)
Am 01.06.2026, gegen 19:30 Uhr, befuhr ein bislang unbekannter E-Scooter-Fahrer den Stadtpark in Moers.
In Höhe des Skaterparks, an einer Pommesbude, übersah der E-Scooter-Fahrer einen 9-jährigen Fußgänger, sodass es zum Zusammenstoß kam. Der 9-Jährige stürzte zu Boden und verletzte sich leicht.
Der E-Scooter-Fahrer entfernte sich von der Unfallörtlichkeit.
Er wird wie folgt beschrieben:
Männlich, ca. 15 bis 16 Jahre, ca. 165 cm, schlanke Statur, bekleidet mit schwarzem Under-Armour-T-Shirt, schwarzer Jogginghose
Zeugen, die den Unfall sowie den E-Scooter-Fahrer beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizeiwache Süd in Moers unter der Telefonnummer 02841-171 0 zu melden.
/cd Ref. 260601-2120
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