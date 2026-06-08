Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Seitingen-Oberflacht, Lkr. Tuttlingen) Mit über zwei Promille Verkehrsschild umgefahren (06.06.2026)

Seitingen-Oberflacht (ots)

Ein betrunkener Autofahrer hat am Samstagabend, gegen 18 Uhr, auf der Tuttlinger Straße ein Verkehrsschild umgefahren. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten nicht nur fest, dass der 51-Jährige mit über zwei Promille erheblich alkoholisiert war, sondern auch, dass er keine Fahrerlaubnis mehr besaß. Der Mann musste die Polizisten zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Die Höhe des durch den Zusammenstoß mit dem Verkehrsschild an diesem und dem Skoda entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt.

Den 51-Jährigen erwartet eine Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

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