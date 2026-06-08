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Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil
Landkreis Rottweil) Kupferdiebe geflohen - Zeugenaufruf (06.06.2026 - 07.06.2026)

Rottweil (ots)

Ein Anwohner der Mörikestraße hat am Sonntag einen verdächtigen weißen VW Golf mit Emmendinger Ortskennzeichen gemeldet. Beim Versuch der Kontrolle, in der Nacht auf Montag, durch die Polizei entwischten die Männer im Auto, in das sie bereitgelegtes Kupfer geladen hatten. Hinweise zu dem Auto, oder den Insassen können, unter der Nummer 0741 / 4770, gemeldet werden.

Rückfragen bitte an:

Daniel Brill
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1019
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

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