Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil

Landkreis Rottweil) Kupferdiebe geflohen - Zeugenaufruf (06.06.2026 - 07.06.2026)

Rottweil (ots)

Ein Anwohner der Mörikestraße hat am Sonntag einen verdächtigen weißen VW Golf mit Emmendinger Ortskennzeichen gemeldet. Beim Versuch der Kontrolle, in der Nacht auf Montag, durch die Polizei entwischten die Männer im Auto, in das sie bereitgelegtes Kupfer geladen hatten. Hinweise zu dem Auto, oder den Insassen können, unter der Nummer 0741 / 4770, gemeldet werden.

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