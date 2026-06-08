Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen

Schwarzwald Baar Kreis) Betrunken unterwegs und vom Poller gestoppt (07.06.2026)

VS-Schwenningen (ots)

Von Trossingen, über Schwenningen in Richtung Donaueschingen ist ein 43-Jähriger mit seinem Auto unterwegs gewesen, allerdings alkoholisiert und zuletzt verunfallt. Zeugen teilten der Polizei die auffällige Fahrweise des Mannes im VW mit, der nicht nur auf die Gegenfahrbahn geriet, sondern auch Leitplanken streifte. Schlussendlich prallte er, um etwa 3 Uhr, mit seinem Wagen auf der "alten Bundesstraße 27" zwischen Schwenningen und Donaueschingen gegen einen Verkehrspoller. Sein Gefährt war in der Folge nicht mehr fahrtauglich. Die Polizei stellte beim Alkoholtest etwa zwei Promille bei dem Fahrer fest. Die nächste Fahrt führte ihn zur Blutentnahme ins Krankenhaus.

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