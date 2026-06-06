Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schiltach, Lkr. Rottweil) Tödlicher Verkehrsunfall

Schiltach (ots)

Am Freitagabend kam es auf der B 294 im Kirchbergtunnel zu einem folgeschweren Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang. Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr ein 43-jähriger Franzose mit einem Traktor von Schramberg kommend durch den Kirchbergtunnel in Richtung Wolfach. Im Bereich der Tunnelausfahrt fuhr ein 30-jähriger Skodafahrer dem Traktor von hinten auf. Durch den wuchtigen Aufprall geriet der Traktor ins Schleudern und kippte auf die Seite. Der Traktorfahrer wurde hierbei aus dem Fahrzeug geschleudert, unter diesem eingeklemmt und schwer verletzt. Er war bei Eintreffen der Rettungskräfte bereits nicht mehr ansprechbar. Nachdem der Traktorfahrer durch die Feuerwehr Schiltach befreit werden konnte, musste er reanimiert werden. Die Reanimation verlief erfolglos, der Traktorfahrer erlag an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Beim Skodafahrer wurde eine Alkoholbeeinflussung festgestellt, ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von rund 2 Promille. Der 30-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und kam mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Nach der Entnahme einer Blutprobe wurde dessen Führerschein beschlagnahmt. Für die Dauer der Unfallaufnahme sowie die Bergung der Unfallfahrzeuge und der Straßenreinigung blieb der Kirchbergtunnel bis zum frühen Samstagmorgen gesperrt. Zur Klärung des Unfallherganges wurde in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Rottweil noch in der Nacht ein Gutachter hinzugezogen. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf etwa 60.000 Euro. Die Unfallermittlungen führt die Verkehrspolizei aus Zimmern ob Rottweil.

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