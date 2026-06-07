Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Egesheim, Lkr. Tuttlingen) Lastwagen beschädigt Strommast - rund 51.000 Euro Schaden (06.06.2026)

Egesheim (ots)

Am Samstagmittag hat sich in der Mühlhaldenstraße in Egesheim ein Verkehrsunfall zwischen einem Lastwagen eines Entsorgungsunternehmens und einem Strommast ereignet. Ein 52-Jähriger rangierte gegen 11 Uhr mit dem Lastwagen in der Mühlhaldenstraße. Dabei stieß er rückwärts gegen einen Strommast einer Überlandleitung, der mittig auf der Wendeplatte stand. Der Aufprall trennte den Mast nahezu vollständig vom Fundament. Lediglich die Stromleitungen hielten ihn noch in Position. Die Feuerwehr räumte den Gefahrenbereich und sperrte ihn ab. Ein Rettungswagen brachte den 52-Jährigen vorsorglich in ein örtliches Krankenhaus. Mitarbeiter von Netze BW sowie der technische Leiter der Gemeinde Egesheim wurden für weitere Maßnahmen hinzugezogen. Zu einem Stromausfall kam es nicht. Der Gesamtschaden an dem Lastwagen und dem Strommast beläuft sich auf etwa 51.000 Euro.

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