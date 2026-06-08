POL-KN: (Furtwangen im Schwarzwald
Schwarzwald Baar Kreis) Verletzte Motorradfahrerin nach Unfall (06.06.2026)
Furtwangen im Schwarzwald (ots)
Bei einem Unfall an der Einmündung der Martin-Schmitt- und Alemannenstraße hat sich am Samstag ein Unfall mit einer leichtverletzten Motorradfahrerin ereignet. Die Fahrerin einer Yamaha war auf der Alemannenstraße unterwegs, als ihr ein 79-jähriger Renault-Fahrer die Vorfahrt nahm. Durch den Zusammenstoß verletzte sie sich leicht und kam in einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Die Höhe des Sachschadens ist noch unbekannt.
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