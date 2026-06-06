Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Eigeltingen

Lkr. Konstanz) Aggressiver 20-Jähriger begeht Körperverletzung, Sachbeschädigung und leistet Widerstand gegen Polizeibeamte

Eigeltingen (ots)

Am Freitagabend kam es gegen 21:30 Uhr auf der Landstraße 194 zwischen Eigeltingen und Nenzingen während der Fahrt zu einem Streitgespräch zwischen einem Ex-Paar, bei welchem der 20-jährige Beifahrer in das Lenkrad griff und die Handbremse anzog. Im weiteren Verlauf zeigte sich der Mann sehr aggressiv, schlug seine 18-jährige Ex-Partnerin, verließ das Fahrzeug und behinderte im Anschluss den Verkehr auf der Landstraße. Dort zeigte er sich auch gegenüber anderen Fahrzeuglenkern verbal aggressiv und beschädigte durch Schläge und Tritte mehrere Fahrzeuge. Als die hinzugezogenen Polizeibeamten vor Ort eintrafen, flüchtete der Mann auf ein Feld und konnte nur unter erheblicher Gegenwehr festgenommen werden. Der 20-Jährige stand unter deutlicher Alkoholbeeinflussung und wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durch den Rettungsdienst und die Polizei in eine Fachklinik verbracht. Gegen ihn wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

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