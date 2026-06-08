Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Aldingen, B14, Lkr. Tuttlingen) Unbekannter gerät auf Gegenfahrbahn - Audifahrerin weicht aus und touchiert Leitpfosten (07.06.2026)

Aldingen, B14 (ots)

Ein unbekannter Autofahrer hat am Sonntagmorgen auf der Bundestraße 14 zwischen Aldingen und Rottweil einen Unfall verursacht. Gegen 05.30 Uhr war eine 23-Jährige mit einem Audi in Richtung Rottweil unterwegs. Auf Höhe Aldingen kam der jungen Frau ein Unbekannter mit einem silbernen Mercedes mit TUT-Kennzeichen entgegen, der auf die Gegenfahrbahn geriet und frontal auf den Audi zufuhr. Um eine Kollision zu verhindern wich die 23-Jährige mit ihrem Wagen nach rechts aus und prallte infolge dessen mit dem Außenspiegel gegen einen Leitpfosten. Der Unbekannte setzte seine Fahrt danach einfach fort.

Zeugen, denen der silberne Mercedes mit TUT-Kennzeichen am Sonntagmorgen auf der B14 ebenfalls aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Tel. 07424 9318-0 beim Revier Spaichingen zu melden.

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