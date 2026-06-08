Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (B419, Lkr. Tuttlingen) Unfall zwischen Engen und Liptingen - eine Person verletzt, zwei Autos nicht mehr fahrbereit (07.06.2026)

B419 (ots)

Infolge eines Unfalls auf der Bundesstraße 419 zwischen Engen und Emmingen-Liptingen ist am Sonntagnachmittag eine Person verletzt worden. Gegen 15.30 Uhr war ein 70-jähriger BMW-Fahrer in Richtung Emmingen-Liptingen unterwegs. Als eine 21-Jährige mit einem Audi aus einem Feldweg auf die B419/Engener Straße einbog, übersah sie den vorfahrtsberechtigten BMW und stieß mit diesem zusammen. Durch die Kollision erlitt der 70-Jährige Verletzungen, Er kam nach medizinischer Versorgung vor Ort mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Die Höhe des an den beiden Fahrzeugen, die nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt.

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