Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
POL-PDNW: Geschwindigkeitskontrollen
Haßloch (ots)
Am Mittwoch, dem 08.04.26 führten Beamte der PI Haßloch Geschwindigkeitskontrollen im Dienstgebiet durch. Aufgrund einer Bürgerbeschwerde wurde im Bereich der Fronmühle von 11.00 - 11.30 Uhr gemessen. Hierbei konnten keine Verstöße festgestellt werden. In der Rennbahnstraße wurden im Zeitraum von 12:00 - 12:30 Uhr insgesamt fünf Verstöße geahndet. Die Polizeiinspektion Haßloch wird weiterhin unangekündigte Geschwindigkeitskontrollen im Dienstgebiet durchführen.
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