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Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Geschwindigkeitskontrollen

Haßloch (ots)

Am Mittwoch, dem 08.04.26 führten Beamte der PI Haßloch Geschwindigkeitskontrollen im Dienstgebiet durch. Aufgrund einer Bürgerbeschwerde wurde im Bereich der Fronmühle von 11.00 - 11.30 Uhr gemessen. Hierbei konnten keine Verstöße festgestellt werden. In der Rennbahnstraße wurden im Zeitraum von 12:00 - 12:30 Uhr insgesamt fünf Verstöße geahndet. Die Polizeiinspektion Haßloch wird weiterhin unangekündigte Geschwindigkeitskontrollen im Dienstgebiet durchführen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Polizeiinspektion Haßloch
Pressestelle
Frank Hoffmann

Telefon: 06324 933-2600
E-Mail: pihassloch@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

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