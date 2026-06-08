Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (KN-Fürstenberg) Falscher Bankmitarbeiter betrügt 23-Jährige (04.06.2026)

KN-Fürstenberg (ots)

Um mehrere tausend Euro hat ein falscher Bankmitarbeiter eine junge Frau betrogen. Die 23-Jährige erhielt zunächst eine SMS mit einem Link und dem Hinweis, sich bei ihrem Onlinebanking anzumelden und ihre SecureGo-App zu reaktivieren. Kurz darauf erhielt sie einen Anruf eines angeblichen Mitarbeiters ihrer Hausbank, der den Namen ihres Kundenbetreuers kannte. Dadurch in Sicherheit gewogen ging die junge Frau schließlich mehrere "Aktivierungsschritte" und Freigaben mit dem Betrüger durch. Im Nachgang stellte die 23-Jährige schließlich fest, dass Geld von ihrem Girokonto verschoben und anschließend abgehoben wurde. Daraufhin sperrte sie ihr Onlinebanking und verständigte die Polizei.

Seien Sie wachsam: Bestätigen Sie niemals Transaktionen oder Links, die Ihnen per E-Mail, SMS oder über ungesicherte Kanäle zugesandt werden.

Seriöse Banken werden niemals unaufgefordert anrufen und um Passwörter oder die Installation von Fernwartungssoftware bitten!

Gewähren Sie niemals Fernzugriff auf Ihr Mobiltelefon oder Laptop!

Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und prüfen Sie die Angaben durch direkten Kontakt zur Bank.

Wenn Sie Opfer eines Betrugs geworden sind, kontaktieren Sie sofort Ihre Bank und anschließend die Polizei!

Sprechen Sie offen insbesondere auch mit älteren Familienmitgliedern über solche Betrugsmaschen und sensibilisieren Sie sie.

Die Polizei rät, bei Verdachtsmomenten Anzeige zu erstatten, um weitere Fälle zu verhindern.

Bleiben Sie wachsam - Aufklärung und Vorsicht können viel bewirken.

Für weiterführende Informationen zu Betrugsprävention und Sicherheit besuchen Sie die Webseite der Kriminalprävention der Polizei unter www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps.

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