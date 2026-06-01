Polizei Aachen

POL-AC: Schwerer Verkehrsunfall in Aachen: Auto kollidiert mit Fußgänger

Aachen (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (31.05.2026) ist es gegen 06:30 Uhr auf dem Goldammerweg zu einem folgenreichen Verkehrsunfall gekommen. Ein Mensch wurde dabei schwer verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte eine Frau in ihrem Wagen aus bislang ungeklärter Ursache einen Mann angefahren. Der 44-jährige Aachener wurde durch die Kollision schwer verletzt. Die 42-jährige Fahrzeugführerin kümmerte sich unmittelbar nach dem Unfall um den Schwerverletzten.

Er wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Eine Lebensgefahr konnte dort vorerst ausgeschlossen werden. Die Fahrzeugführerin (auch aus Aachen) erlitt einen Schock und wurde ebenfalls medizinisch versorgt. Beide Beteiligten standen unter Alkoholeinfluss.

Zur Beweissicherung wurden ein Verkehrsunfallaufnahmeteam eingesetzt sowie Blutproben bei beiden Beteiligten entnommen. Der Führerschein der Autofahrerin und das beteiligte Fahrzeug wurden sichergestellt.

Das Verkehrskommissariat der Polizei Aachen hat die Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung und Gefährdung des Straßenverkehrs aufgenommen. Die Ermittlungen dauern an. (sk)

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