Polizei Aachen

POL-AC: Gemeinsame Pressemeldung von Staatsanwaltschaft Aachen und Polizei Aachen: Öffentlichkeitsfahndung nach Tötungsdelikt in Wassenberg

Kreis Heinsberg/ Wassenberg / Aachen (ots)

Nach einem Tötungsdelikt am Montagabend (11.05.2026) in Wassenberg (Kreis Heinsberg) suchen Staatsanwaltschaft Aachen und Polizei Aachen nun mit Phantombildern und Bildern des mutmaßlichen Tatfahrzeugs nach zwei Tatverdächtigen.

Nach bisherigen Erkenntnissen kam es kurz vor 20:00 Uhr im Bereich "An der Haag" zu Schüssen auf einen Mann. Der 37-Jährige erlag noch am Tatort seinen Verletzungen.

Die Polizei Aachen richtete unter Leitung der Staatsanwaltschaft Aachen eine Mordkommission ein. Das Amtsgericht Aachen hat nun einen Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung erlassen. Auf dem Fahndungsportal der Polizei NRW finden Sie Phantombilder der beiden Tatverdächtigen und Bilder des Tatfahrzeugs:

https://polizei.nrw/fahndung/204902

Bei den Fahrzeugabbildungen handelt es sich nicht um Originalaufnahmen des Tatfahrzeugs, sondern um erstellte Beispielbilder. Bei den zur Tatausführung genutzten Kennzeichen handelt es sich um zuvor in Wassenberg gestohlene Kennzeichen.

Die Ermittler bitten Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zur Tat, zu den abgebildeten Personen oder zu dem beschriebenen Fahrzeug geben können, sich bei der Polizei Aachen zu melden.

Hinweise werden tagsüber unter 0241 / 9577 - 31129 oder außerhalb der Bürozeiten unter 0241 / 9577 - 34210 entgegengenommen. (sk)

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