Polizei Aachen

POL-AC: "Wir müssen Ihre Wertsachen sichern" - Betrüger täuschen Polizeieinsatz vor

Aachen (ots)

Mit einer perfiden Betrugsmasche haben Unbekannte am Dienstag (26.05.2026) eine ältere Frau im Bereich der Niederforstbacher Straße um wertvollen Schmuck gebracht. Die Täter gaben sich telefonisch über mehrere Stunden hinweg als Polizeibeamte und Staatsanwalt aus.

Durch gezielte Gesprächsführung bauten die Unbekannten massiven psychischen Druck auf, so dass die Frau davon überzeugt war, ihre Wertsachen in Sicherheit bringen zu müssen. Im weiteren Verlauf erschien ein bislang unbekannter Mann an der Wohnanschrift der Seniorin.

Nach bisherigen Erkenntnissen führte die Frau den Tatverdächtigen zu einem Tresor. Anschließend entnahm er den Schmuck (Wert: ein fünfstelliger Betrag). Zudem versuchten die Täter im Anschluss erneut, Kontakt zur Geschädigten aufzunehmen und ein weiteres Treffen zu vereinbaren. Der Abholer mit den dunklen, kurz rasierten Haaren ist etwa 1,80 bis 1,85 m groß und soll eine athletische Figur haben. Zur Tatzeit trug er Handschuhe, einen Mundschutz und eine Sonnenbrille. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

Die Polizei Aachen warnt erneut eindringlich:

Die Polizei fordert niemals telefonisch die Herausgabe von Geld, Schmuck oder Wertgegenständen. Lassen Sie keine unbekannten Personen in Ihre Wohnung und übergeben Sie niemals Wertsachen an Fremde. Sprechen Sie mit älteren Angehörigen, Freunden und Bekannten über diese Betrugsmasche und verständigen Sie im Zweifel sofort die Polizei über den Notruf. (sk)

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