Polizei Aachen

POL-AC: Polizei Aachen kontrolliert in der Eifel - zahlreiche Verstöße festgestellt

StädteRegion Aachen/ Eifel (ots)

Am Pfingstmontag (25.05.2026) führten der Verkehrsdienst und die Verkehrsunfallprävention der Polizei Aachen umfangreiche Kontrollen in der Eifel durch. Bei trockenem und sonnigem Wetter mit sommerlichen Temperaturen herrschte insbesondere auf den beliebten Motorradstrecken ein hohes Verkehrsaufkommen.

Im Fokus der Maßnahmen standen unter anderem Geschwindigkeitskontrollen auf der L 128 zwischen Rurberg und Einruhr. Dort wurden insgesamt 65 Motorradfahrende sowie 62 Pkw-Fahrerinnen und -Fahrer wegen überhöhter Geschwindigkeit beanstandet. Spitzenreiter war ein Motorradfahrer mit 94 km/h bei erlaubten 50 km/h und ein Autofahrer mit 81 km/h. Dem Motorradfahrer droht ein Fahrverbot.

Darüber hinaus überwachte die Polizei erneut das bestehende Streckenverbot zwischen Steckenborn und Woffelsbach. Insgesamt missachteten 78 Motorradfahrende das Streckenverbot.

Neben repressiven Maßnahmen setzte die Polizei auch wieder auf Prävention: Im Bereich Rursee, Einruhr sowie in der Ortslage Monschau-Burgau führten Einsatzkräfte insgesamt 13 Präventionsgespräche mit Verkehrsteilnehmenden. Zudem wurde eine mündliche Verwarnung ausgesprochen.

Die Polizei Aachen wird auch weiterhin Kontrollen in der Eifel durchführen. Ziel bleibt es, die Verkehrssicherheit zu erhöhen und Verkehrsunfälle zu verhindern. (sk)

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