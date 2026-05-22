Polizei Aachen

POL-AC: Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt - Polizei sucht Zeugen

Aachen (ots)

Ein bislang unbekannter Autofahrer soll am vergangenen Dienstag (19.05.2026) gegen 12 Uhr einen Verkehrsunfall verursacht haben. Dabei wurde ein Fahrradfahrer verletzt. Die Polizei Aachen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Ein Fahrradfahrer befuhr nach eigenen Angaben die Debyestraße in Fahrtrichtung Trierer Straße. Er war auf dem linken Radweg unterwegs. Im Bereich der Zufahrt zum Parkplatz des dortigen Baumarktes sei plötzlich ein Pkw von rechts kommend auf die Zufahrt eingebogen und habe dabei den 81-Jährigen auf dem Fahrrad erfasst. Der Mann stürzte zu Boden. Dabei zog er sich Verletzungen am linken Schienbein zu. Der Pkw-Fahrer hielt zunächst an und erkundigte sich nach dem Befinden des Radfahrers. Nachdem dieser angab, unverletzt zu sein, entfernte sich der Autofahrer von der Unfallstelle.

Erst später bemerkte der Radfahrer Schmerzen und meldete den Vorfall am folgenden Tag bei der Polizei. Der unbekannte Fahrer sowie dessen Fahrzeug konnten bislang nicht näher beschrieben werden.

Das Verkehrskommissariat der Polizei Aachen ermittelt und bittet Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum Fahrzeug und/ oder dem Autofahrer geben können, sich unter der Telefonnummer 0241-9577 42101 zu melden. (sk)

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