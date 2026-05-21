Polizei Aachen

POL-AC: Busfahrgast verstorben - Polizei sucht Zeugen

Eschweiler (ots)

Bereits am Mittwoch der vergangenen Woche (13.05.2026) ist es zu einem Vorfall in einem Bus in Dürwiß gekommen. Der betroffene Mann ist schließlich im Krankenhaus verstorben. Die Polizei Aachen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen.

Nach bisherigen Informationen hielt ein Bus der Linie EW2 zwischen 08:30 Uhr und 09:00 Uhr an einer Bushaltestelle, vermutlich der Haltestelle "Am Hochhaus" in Richtung "Nothberg Siedlung", woraufhin ein 56-jähriger Mann den Bus betrat. Nur wenige Meter nach Fahrbeginn stürzte der Mann aus bisher ungeklärter Ursache. Die Busfahrerin stoppte den Bus umgehend und rief einen Rettungswagen, der den Mann ins Krankenhaus brachte. Der 56-Jährige verstarb schließlich wenige Tage später im Krankenhaus.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zum genauen Hergang des Vorfalls aufgenommen. Es ist bisher unklar, ob ein Fahrmanöver oder eine medizinische Ursache Grund für den Sturz des Mannes war.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Vorfalls. Alle Personen, die Angaben zum Vorfall machen können oder sich im Bus befunden haben, sollen sich beim ermittelnden Kommissariat melden: Während der Bürozeiten unter 0241-9577 42101 oder außerhalb der Bürozeiten unter 0241-9577 0. (kg)

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